Комитет парламента отклонил инициативу Адахана Мадумарова об отставке кабмина

Парламентский комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту отклонил инициативу лидера фракции «Бутун Кыргызстан» Адахана Мадумарова об отставке кабмина. Об этом 24.kg сообщил консультант секретариата фракции Мирбек Мунарбек уулу.

По его словам, согласно регламенту Жогорку Кенеша, решение комитета должно поступить теперь в координационный совет.

«После рассмотрения в координационном совете это решение должны обсудить на пленарном заседании парламента. Инициатором отставки кабмина был лидер фракции «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров, но он не присутствовал на заседании комитета. Еще одна депутат фракции Гуля Кожокулова также отсутствовала при обсуждении. Само заседание, можно сказать, проходило за закрытыми дверями. Там присутствовали только шесть депутатов, которые являются членами комитета. Предложение отклонить инициативу Адахана Мадумарова внес Жусупбек Коргонбай уулу, остальные парламентарии поддержали его», — сказал Мирбек Мунарбек уулу.

Напомним, 27 апреля фракция «Бутун Кыргызстан» инициировала отставку кабинета министров во главе с Акылбеком Жапаровым. Решение было направлено на рассмотрение Жогорку Кенеша.