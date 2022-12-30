Совбез Кыргызстана предлагает правила полетов беспилотников

Совет безопасности предлагает проект постановления об утверждении авиационных правил по эксплуатации воздушных судов, в частности беспилотных летательных аппаратов. Документ вынесен на общественное обсуждение.

Авторы считают, что нужно определить госрегулирование и контроль, а также установить нормативно-правовую базу. Для этого создана межведомственная рабочая группа.

В проекте авиационных правил содержатся следующие положения:

основные понятия, субъекты государственного регулирования и контроля;

учет беспилотных летательных аппаратов;

сертификат оператора и свидетельство внешнего пилота;

сертификация на право производства полетов и контроль;

использование воздушного пространства КР;

производство полетов;

обязанность оператора, внешнего пилота и ответственность оператора.

Уточняется, что при выполнении полетов в запретных зонах или зонах ограничения на основании разрешения, выданного в установленном порядке уполномоченным органом в сфере национальной безопасности, отснятый фото- и видеоматериал может быть затребован ГКНБ.