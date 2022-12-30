Совбез Кыргызстана предлагает правила полетов беспилотников

Совет безопасности предлагает проект постановления об утверждении авиационных правил по эксплуатации воздушных судов, в частности беспилотных летательных аппаратов. Документ вынесен на общественное обсуждение.
Авторы считают, что нужно определить госрегулирование и контроль, а также установить нормативно-правовую базу. Для этого создана межведомственная рабочая группа.
В проекте авиационных правил содержатся следующие положения:
- основные понятия, субъекты государственного регулирования и контроля;
- учет беспилотных летательных аппаратов;
- сертификат оператора и свидетельство внешнего пилота;
- сертификация на право производства полетов и контроль;
- использование воздушного пространства КР;
- производство полетов;
- обязанность оператора, внешнего пилота и ответственность оператора.
Уточняется, что при выполнении полетов в запретных зонах или зонах ограничения на основании разрешения, выданного в установленном порядке уполномоченным органом в сфере национальной безопасности, отснятый фото- и видеоматериал может быть затребован ГКНБ.