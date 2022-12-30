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Власть

Совбез Кыргызстана предлагает правила полетов беспилотников

Совет безопасности предлагает проект постановления об утверждении авиационных правил по эксплуатации воздушных судов, в частности беспилотных летательных аппаратов. Документ вынесен на общественное обсуждение. 

Авторы считают, что нужно определить госрегулирование и контроль, а также установить нормативно-правовую базу. Для этого создана межведомственная рабочая группа. 

В проекте авиационных правил содержатся следующие положения:

  • основные понятия, субъекты государственного регулирования и контроля; 
  • учет беспилотных летательных аппаратов;
  • сертификат оператора и свидетельство внешнего пилота;
  • сертификация на право производства полетов и контроль;
  • использование воздушного пространства КР;
  • производство полетов; 
  • обязанность оператора, внешнего пилота и ответственность оператора.

Уточняется, что при выполнении полетов в запретных зонах или зонах ограничения на основании разрешения, выданного в установленном порядке уполномоченным органом в сфере национальной безопасности, отснятый фото- и видеоматериал может быть затребован ГКНБ. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/254778/
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