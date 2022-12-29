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Власть

Спикер сделал замечание фракции «Ынтымак». Ее лидер ответил торага

Сегодня на заседании парламента спикер Нурланбек Шакиев сделал замечание фракции «Ынтымак».

Депутаты этой фракции отсутствовали в зале заседаний во время выборов членов совета директоров государственного банка развития.

Лидер фракции Марлен Маматалиев ответил торага. По его словам, депутаты еще неделю назад запланировали поздравить кыргызстанцев с Новым годом и решили отчитаться перед народом.

«Мы думали, что будет «разное», решили это время выделить на другое. Потом «разное» убрали, но мы присутствовали на утверждении повестки дня. Мы не знали, что этот вопрос будет рассматриваться в момент, когда мы отсутствуем. Я считаю, что это неправильно с моральной стороны, по закону все правильно. Мы незлопамятные, мы, конечно, зло помнить не будем, но мы запишем. Уважаемый торага, когда рассматривался вопрос о госбанке, вы должны были действовать в рамках решения комитета. А там написано, в каком порядке идут кандидаты в совет директоров. Сейчас лидера «Ата Журт Кыргызстан» нет, но я думаю, что мы вернемся к этому вопросу», — сказал Марлен Маматалиев.

Спикер Нурланбек Шакиев ответил, что все было в рамках закона, никаких нарушений не было.

«Я официально просил, чтобы ваша фракция в полном составе пришла на заседание. Закон не позволяет, чтобы вся фракция вышла на другое мероприятие, оставив одного представителя. Есть понедельник, вторник и пятница, чтобы фракции работали по своему усмотрению, никто не мешает. Не должно быть никакого панибратства», — сказал Нурланбек Шакиев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/254714/
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