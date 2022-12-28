Жогорку Кенеш отложил создание депутатской комиссии по нарушению Конституции

Жогорку Кенеш отложил на завтра создание депутатской комиссии по инициативе Адахана Мадумарова. Решение принято сегодня на заседании.

Отметим, на прошлой неделе Адахан Мадумаров предложил создать комиссию по проверке нарушений норм Конституции и прав человека в стране.

Депутат Балбак Тулобаев призвал коллег подумать перед созданием комиссии.

«Это большой вопрос. Это политика. Надо осторожно относиться к такой инициативе», — сказал нардеп.

Депутаты решили завтра провести голосование по данному предложению.