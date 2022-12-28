Парламент просит президента не налагать вето на законопроект о статусе депутата

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Марлен Маматалиев обратился к представителю президента в парламенте Алмазбеку Абытову поддержать законопроект о статусе депутата и не налагать на него вето.

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Депутат отметил, что законопроект соответствует нормам Конституции.

«Просим поддержать полностью, без вето. Без всяких игр», — заявил Марлен Маматалиев.

Депутат Нурбек Сыдыгалиев выразил опасение, что кто-то в администрации президента может мстить народным избранникам.

«Все наши законопроекты возвращают с наложением вето. Даже на согласованные лично с президентом. Вот мой законопроект вернули, хотя президент поддержал. У кого еще проект вернули с наложенным вето? Не знаю, почему так. Может, кто-то в администрации так мстит нам за то, что не пропустили законопроект о Народном курултае», — сказал Нурбек Сыдыгалиев.

Законопроект о статусе депутата принят в трех чтениях. За проголосовали 65 парламентариев.

Напомним, внести в него поправки предлагает нардеп Марлен Маматалиев.

По его мнению, в законе надо отметить, что независимость и неприкосновенность депутата находятся под защитой народа и государства. Вызывать депутата на допрос или куда-то еще — нельзя. Также запрещается его прослушивать и проверять документы.

В проекте поправок прописаны и условия отзыва мандата депутата Жогорку Кенеша.