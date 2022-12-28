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Власть

Неприкосновенными сделать жилье и транспорт депутатов предлагают в парламенте

Статус лидера фракции Жогорку Кенеша приравнивается к статусу вице-спикера. Такое предложение вносится в закон о статусе депутата парламента.

Сегодня парламент на заседании рассматривает законопроект во втором и третьем чтениях.

По словам инициатора Марлена Маматалиева, депутаты могут заниматься научно-педагогической и экспортной деятельностью.

«Статус лидера фракции во время зарубежных поездок приравняется к статусу вице-спикера. Такая норма есть и у других парламентов. Кроме того, если депутат во время заседания обратился в кабмин, то соответствующее министерство обязательно должно дать ответ», — сообщил депутат.

Депутату, выбранному по партийному списку, запрещается выходить из фракции.

«Местные власти должны помогать депутату организовывать встречу с избирателями. Если парламентарий хочет открыть общественную приемную, то этому тоже должны содействовать», — считает Марлен Маматалиев.

Отдельная статья законопроекта посвящена неприкосновенности депутата. Не только народный избранник, но и его жилье, транспорт, груз и архивные документы будут под защитой государства и народа.
Ссылка: https://24.kg/vlast/254644/
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