Жогорку Кенеш ратифицировал соглашение с Россией о школе «Газпром Кыргызстан»

Жогорку Кенеш сегодня на заседании большинством голосов ратифицировал соглашение с Россией о школе «Газпром Кыргызстан» в трех чтениях.

Заместитель министра образования и науки Надира Джусупбекова отметила, что 20 процентов учеников в школе обучаются бесплатно.

«Школа передается компании «Газпром Кыргызстан» на 20 лет в безвозмездное пользование», — сказала замминистра.

«Газпром Кыргызстан» до этого платила в год в бюджет Бишкека 22 миллиона сомов за аренду. Здание школы находится на балансе мэрии.