Специально будоражите народ? Президент отчитал замглавы Минфина Руслана Татикова

На итоговом заседании кабинета министров президент Садыр Жапаров отчитал замминистра финансов Руслана Татикова и вынес ему предупреждение.

Глава государства поинтересовался у чиновника, почему тот дал неверную информацию о внешнем госдолге депутатам ЖК.

«Сколько лет вы работаете в министерстве? В парламенте вы сказали, что у Кыргызстана за последнее время $7 миллиардов госдолга, а в общем $11 миллиардов. Откуда вы взяли такие цифры?» — спросил президент.

Руслан Татиков ответил, что тогда неправильно истолковал вопрос нардепа: «Отвечая на вопрос депутата о нынешнем долге, имел в виду долг с 1992 года».

«Если вы неправильно поняли, то объясните, переспросите. С вас за это чапан не снимут. У вас спрашивают, сколько Кыргызстан взял долга с октября, вы отвечаете, $11 миллиардов. Потом поднимают шум, что берут долги и за счет этого повышают пенсии и зарплаты. Вы специально делаете, чтобы будоражить народ?» — возмутился Садыр Жапаров.

Руслан Татиков ответил, что по итогам 2022 года долг составляет $4,2 миллиарда.

Глава государства сделал предупреждение замминистра и попросил, чтобы больше такого не повторялось.

Отметим, недавно заместителя министра финансов Руслана Татикова оштрафовали за пьяное вождение, его жена устроила скандал.