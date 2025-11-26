09:33
Сюжет: Выборы-2025

Оштрафован уполномоченный и вынесено предупреждение кандидату: нарушили закон

Центральная избирательная комиссия по выборам и проведению референдумов рассмотрела заявление Камчыбека Асанова о применении мер в отношении кандидата по избирательному округу № 1 Исманали Жороева за нарушение избирательного законодательства.

По его словам, кандидат в ходе предвыборной кампании раздавал гражданам денежные средства, нарушая избирательное законодательство, и попросил принять меры в его отношении.

Также в ЦИК поступило заявление от уполномоченного представителя Исманали Жороева Баймурата Бекмуратова, в котором отмечалось, что Камчыбек Асанов распространяет материалы, содержащие элементы черного пиара и унижающие честь и достоинство кандидата.

В УВД Лейлекского района было направлено сообщение для проведения соответствующих следственных действий, но было отказано в возбуждении уголовного дела.

При этом установлено, что граждане, указанные в заявлении, несколько раз переводили денежные средства, не связанные с избирательной кампанией. Также подтверждено, что сам Асанов получил наличные средства из избирательного штаба Жороева. Как было отмечено, по этим обстоятельствам можно принять меры в соответствии с избирательным законодательством.

На заседание рабочей группы были приглашены и заслушаны заявитель, старший следователь следственной службы Лейлекского УВД, уполномоченные представители кандидата Жороева, а также другие лица.

Руководствуясь избирательным законодательством, ЦИК приняла решение наложить на Баймурата Бекмуратова административный штраф в размере 75 расчетных показателей. Кандидату Исманали Жороеву вынесено предупреждение.
