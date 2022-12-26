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Власть

Страны СНГ стали активно переходить на нацвалюту во взаимных расчетах

«Страны СНГ стали более активно переходить на национальную валюту во взаимных расчетах», — заявил сегодня президент России Владимир Путин на неформальном саммите СНГ.

Он выразил признательность присутствующим за то, что приняли приглашение и приехали на традиционную неформальную предновогоднюю встречу лидеров СНГ.

«То, что мы еще раз собрались в таком дружеском кругу, красноречиво свидетельствует о нашем стремлении и далее сообща выстраивать сотрудничество на пространстве СНГ в духе подлинного стратегического партнерства, взаимной выгоды и учета интересов всех стран. Поэтому предлагаю сегодня вместе подвести итоги работы СНГ в 2022-м, поговорить о планах на перспективу и обсудить волнующие нас всех вопросы региональной и международной повестки», — сказал глава России.

Он также отметил, что в этом году многоплановое взаимодействие государств развивалось в целом успешно. Это подтверждает устойчивый рост товарооборота между странами и России с СНГ. За январь — октябрь он увеличился на 6,6 процента, до $81,5 миллиарда. Есть основания рассчитывать, что по итогам года он достигнет $100 миллиардов.

«Все это происходит на фоне непростой ситуации, вызванной волатильностью на глобальных рынках, неблагоприятной мировой экономической конъюнктурой, а также санкционным давлением со стороны некоторых стран. По линии Содружества принимались скоординированные меры, нацеленные на импортозамещение и обеспечение технологического суверенитета, самостоятельности, наращивания совместного промышленного производства и научного потенциала. Как результат укрепился экономический и финансовый потенциал СНГ, динамично развивались внутренние рынки товаров, услуг и капитала, углубилась региональная интеграция», — подчеркнул Владимир Путин.

Напомним, что президент Кыргызстана Садыр Жапаров также участвует в неформальном саммите СНГ.
Ссылка: https://24.kg/vlast/254438/
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