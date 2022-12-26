Влияют на традиции, собирают гостайны и сорят на площади. Депутат Атазов об НПО

На заседании комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции депутат Шайлообек Атазов потребовал ГКНБ принят меры в отношении некоторых НПО.

Во время рассмотрения законопроекта «О защите государственных секретов КР» депутат спросил у заместителя главы ведомства Рустама Мамасадыкова, имеют ли неправительственные организации доступ к гостайнам.

«У нас работают НПО. Они помогают в социально-экономической сфере, а также культуре. Но скрывают доход, не показывают адрес регистрации. Как вы с ними работаете? Как вы считаете, они собирают и выдают госсекреты? Вы регистрируете НПО или их устно пропускаете в Кыргызстан? Вот вы задержали Темирова (журналист-расследователь Болот Темиров. — Прим. 24.kg). Вы знали, чем занимался Temirov Live?» — спросил Шайлообек Атазов.

Рустам Мамасадыков пояснил, что к гостайнам имеют доступ только определенные должностные лица.

«По Temirov Live следствие ведет МВД. Неправительственные организации регистрируются в Минюсте. Об их деятельности мы знаем столько, сколько нам позволяют законы», — ответил замглавы ГКНБ.

По словам Шайлообека Атазова, во многих странах деятельность некоммерческих организаций запретили, так как они наносят урон суверенитету.

«Мы сейчас готовим специальный закон об этих организациях. Вы должны регистрировать и контролировать их. Они ведь ни мужчины ни женщины. Организовывают марши с флагами. Например, был марш против передачи Кемпир-Абада, хотя они ни разу не видели водохранилище. Нам надо вместе бороться против организаций, которые наносят вред нашим национальным ценностям. Они негативно влияют на наши традиции, сорят на центральной площади», — заявил нардеп.

Стоит отметить, что после маршей и акций, которые устраивают гражданские активисты, мусора на площади не бывает. Также подчеркнем, что с 1 апреля 2022 года некоммерческие организации в Кыргызстане обязаны раскрывать источники финансирования. 22 марта кабинет министров принял постановление «О мерах по реализации требований статьи 17 Закона КР «О некоммерческих организациях».

Закон о финансовой отчетности НПО вступил в силу 7 июля 2021 года. Он был принят 17 июня в третьем чтении и после поступил на подпись президенту. Отмечалось, что размеры и структура доходов, а также сведения об имуществе НКО, ее расходах не могут быть предметом коммерческой тайны.