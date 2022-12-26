00:40
USD 89.29
EUR 97.03
RUB 1.01
Власть

Влияют на традиции, собирают гостайны и сорят на площади. Депутат Атазов об НПО

На заседании комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции депутат Шайлообек Атазов потребовал ГКНБ принят меры в отношении некоторых НПО.

Во время рассмотрения законопроекта «О защите государственных секретов КР» депутат спросил у заместителя главы ведомства Рустама Мамасадыкова, имеют ли неправительственные организации доступ к гостайнам.

«У нас работают НПО. Они помогают в социально-экономической сфере, а также культуре. Но скрывают доход, не показывают адрес регистрации. Как вы с ними работаете? Как вы считаете, они собирают и выдают госсекреты? Вы регистрируете НПО или их устно пропускаете в Кыргызстан? Вот вы задержали Темирова (журналист-расследователь Болот Темиров. — Прим. 24.kg). Вы знали, чем занимался Temirov Live?» — спросил Шайлообек Атазов.

Рустам Мамасадыков пояснил, что к гостайнам имеют доступ только определенные должностные лица.

«По Temirov Live следствие ведет МВД. Неправительственные организации регистрируются в Минюсте. Об их деятельности мы знаем столько, сколько нам позволяют законы», — ответил замглавы ГКНБ.

По словам Шайлообека Атазова, во многих странах деятельность некоммерческих организаций запретили, так как они наносят урон суверенитету.

«Мы сейчас готовим специальный закон об этих организациях. Вы должны регистрировать и контролировать их. Они ведь ни мужчины ни женщины. Организовывают марши с флагами. Например, был марш против передачи Кемпир-Абада, хотя они ни разу не видели водохранилище. Нам надо вместе бороться против организаций, которые наносят вред нашим национальным ценностям. Они негативно влияют на наши традиции, сорят на центральной площади», — заявил нардеп.

Стоит отметить, что после маршей и акций, которые устраивают гражданские активисты, мусора на площади не бывает. Также подчеркнем, что с 1 апреля 2022 года некоммерческие организации в Кыргызстане обязаны раскрывать источники финансирования. 22 марта кабинет министров принял постановление «О мерах по реализации требований статьи 17 Закона КР «О некоммерческих организациях».

Закон о финансовой отчетности НПО вступил в силу 7 июля 2021 года. Он был принят 17 июня в третьем чтении и после поступил на подпись президенту. Отмечалось, что размеры и структура доходов, а также сведения об имуществе НКО, ее расходах не могут быть предметом коммерческой тайны.
Ссылка: https://24.kg/vlast/254386/
просмотров: 113
Версия для печати
Материалы по теме
Всего ГКНБ задержал 10 налоговиков, которые ранее работали на рынке «Дордой»
Из Налоговой службы уволили 21 человека по отрицательным мотивам
Депутат требует от председателя ГНС презентовать доклады в электронном формате
С 2024 года Налоговая служба прекращает выездные проверки
В селе Байтик люди пьют воду с червями — депутат
От использования угля Кыргызстан отказываться не намерен — Минприроды
Смог в Бишкеке. Минприроды закупит оборудование на $650 тысяч
Нужно стратегическое планирование. Депутат обратился к Садыру Жапарову
Депутат Жусупбек Коргонбай уулу вошел в состав Совета по делам правосудия
В Бишкеке и Оше появятся больницы на 500 койко-мест — Алымкадыр Бейшеналиев
Популярные новости
Фото Рустама Жапарова с&nbsp;Салимбаем: где и&nbsp;зачем сын президента встречался с&nbsp;ним Фото Рустама Жапарова с Салимбаем: где и зачем сын президента встречался с ним
Выявлены факты продажи мертвечины в&nbsp;Кыргызстане&nbsp;&mdash; Ветеринарная служба Выявлены факты продажи мертвечины в Кыргызстане — Ветеринарная служба
Садыр Жапаров: Хватит уже, наверное, обсуждать флаг Садыр Жапаров: Хватит уже, наверное, обсуждать флаг
Президент рассказал, с&nbsp;кем пытался договориться Эмиль Жамгырчиев Президент рассказал, с кем пытался договориться Эмиль Жамгырчиев
Бизнес
Стимулирующая лотерея &laquo;Семейные радости&raquo; от&nbsp;компании &laquo;Жемчужина Нила&raquo; Стимулирующая лотерея «Семейные радости» от компании «Жемчужина Нила»
Пополняйте кошелек &laquo;О!Деньги&raquo; без комиссии в&nbsp;терминалах по&nbsp;всей стране! Пополняйте кошелек «О!Деньги» без комиссии в терминалах по всей стране!
Реальный кешбэк в&nbsp;MegaPay при оплате госуслуг! Реальный кешбэк в MegaPay при оплате госуслуг!
&laquo;РСК Банк&raquo; и&nbsp;China National Heavy Machinery Corporation подписали договор «РСК Банк» и China National Heavy Machinery Corporation подписали договор
19 января, пятница
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
18 января, четверг
23:46
Компания Xiaomi представила пять новых смартфонов
23:02
В Национальном центре фтизиатрии открылся кабинет компьютерной томографии
22:57
Дипмиссии нескольких стран ЕС сделали заявление по ситуации со СМИ в Кыргызстане
22:24
Среди школьников выявят математически одаренных
22:00
Индивидуальный предприниматель. Как получить статус и какие налоги платить