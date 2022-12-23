Земельная амнистия. Депутат считает, что под нее попадают только избранные

В Чуйской области для того, чтобы узаконить участок, люди дают по $4 тысячи. Об этом на заседании парламентской фракции «Элдик» сообщил депутат Акбокон Таштанбеков.

По его словам, амнистия касается тех, кто нарушил закон, построил дома на земельных участках.

«Нужно прекращать эти поборы. Те, кто дал деньги, получили уже свои красные книги, а те, кто не дает, не получает. Президент, кабмин, парламент простили тех, кто незаконно построил дома. Те, кто терпеливо ждал свои участки, не строил дома, не подпадают под амнистию. В районе ТЭЦ-2 люди дают по $2,5 тысячи, чтобы узаконить участок», — сказал Акбокон Таштанбеков.

С парламентарием согласился директор Службы земельных ресурсов Абдулат Мырзабаев. «Так тоже можно сказать: под амнистию подпадают те земельные участки, которые предусмотрены законом. Есть комиссия, которая должна принимать решение. Если кто-то не согласен с этим решением, может обратиться в прокуратуру», — сказал он.

Напомним, в конце мая кабинет министров утвердил положение о порядке проведения земельной амнистии. Документ определяет основные правила и процедуры организации работы госорганов и органов местного самоуправления по переводу (трансформации) в категорию земель «населенных пунктов», порядок создания комиссии, ее функции, процедуру формирования списков пользователей, проведения общественного оповещения, принятия исполнительными органами местного самоуправления решений о закреплении прав собственности на объекты земельной амнистии в соответствии с Земельным кодексом и Законом «О регулировании земельно-правовых отношений».