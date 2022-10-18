Кыргызстан оспаривает в международных арбитражных судах 15 исков

В международных арбитражных судах Кыргызстан оспаривает 15 исковых заявлений. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила первый заместитель министра юстиции Зарема Аскарова.

По ее словам, процессы проходят согласно закрепленному графику.

Продолжается рассмотрение заявлений по «Кумтору». Но подробности Зарема Аскарова не озвучила, сославшись на то, что эта информация для служебного пользования.

«Рассматриваются дела по компании MegaCom, отелю «Ак-Кеме». Есть также ряд других разбирательств, касающихся различных месторождений», — уточнила чиновница.