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Власть

Во время войны в Таджикистане только Кыргызстан принял их беженцев — Шеримкулов

Во время гражданской войны в Таджикистане только Кыргызстан не закрыл для его граждан границы. Об этом, выступая сегодня в Жогорку Кенеше, напомнил спикер «легендарного парламента» Медеткан Шеримкулов.

Он отметил прежнюю высокую роль кыргызстанского парламента среди законодательных органов постсоветских стран.

«Именно наш парламент смог остановить войну в Карабахе. До нас было принято четыре резолюции Совета безопасности ООН, ни одна не была исполнена. Борис Ельцин (тогда президент РФ) и Нурсултан Назарбаев тоже старались. Но внесли огромный вклад в установление мира в Таджикистане мы. 350 депутатов Жогорку Кенеша заседали целыми днями, обсуждая то, как помочь соседям. И Узбекистан, и Туркменистан закрыли границы. Только у Кыргызстана были открыты границы. Мы приняли около 150 тысяч таджиков, помогли чем могли. Наши таджики, которые смогли сохранить себе жизнь только здесь, в Кыргызстане, никогда не забудут нашу поддержку», — сказал Медеткан Шеримкулов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/247938/
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