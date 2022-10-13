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Власть

Критикуют справедливо, ругают за дело. Медеткан Шеримкулов обратился к депутатам

Сегодня заседание Жогорку Кенеша началось с поздравления по случаю 70-летнего юбилея спикера второго созыва Алманбета Матубраимова.

Выступая с поздравительной речью, спикер «легендарного парламента» Медеткан Шеримкулов напомнил депутатам шестого созыва о значении Жогорку Кенеша.

«Этот зал заседания — исторический зал. Жаль, что в прошлом трижды поджигали его. В этом зале мы 15 декабря 1990 года объявили страну Кыргызской Республикой. Еще в 1990-м, когда Советский Союз еще существовал, мы смогли убрать из названия нашей страны слова «социалистическая» и «советская». Нас узнавали в мире как Кыргызскую Республику, как кыргызское государство. В августе 1991 года мы приняли Декларацию о независимости», — рассказал он.

Медеткан Шеримкулов также напомнил о чувстве высокой ответственности депутатов «легендарного парламента».

«Мы тогда понимали, что строим новое государство. Мы должны были поставить на ноги нашу страну. Были яростные споры. Когда законопроекты не проходили, приходил сам президент и объяснял. Вот так вместе работали все ветви власти. Три прошедших переворота, как испытание, показали, что государство сильное, фундамент прочный», — сказал он.

Спикер «легендарного парламента» призвал новых нардепов прислушиваться к мнению народа.

«Я не ставлю себя выше вас. Вас ругают, критикуют. Критикуют справедливо, ругают за дело. Ведь, самое главное, потом вам оказывают доверие и избирают депутатами. За горькими словами народа есть правда. Вы должны прислушиваться к мнению людей. Вы неправильно оцениваете роль парламента. Законодательная власть — самая сильная ветвь власти», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/247931/
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