Глава кабмина рассказал международному изданию о росте экономики Кыргызстана

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев дал интервью международному деловому изданию Gulf News, где рассказал о социально-экономическом развитии и инвестиционных возможностях Кыргызстана. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Адылбек Касымалиев рассказал международному изданию о росте экономики Кыргызстана

По словам Адылбека Касымалиева, правительство сосредоточено на устойчивом росте экономики и повышении уровня жизни граждан. Средний темп экономического роста за последние три года составил около 9 процентов, а по итогам девяти месяцев 2025-го ВВП вырос на 10 процентов — до 1 триллиона 240,5 миллиарда сомов.

Ключевыми драйверами роста названы строительство, промышленность и сфера услуг. Их поддерживают растущий внутренний спрос, приток инвестиций и реализация крупных инфраструктурных проектов.

Глава кабмина подчеркнул, что КР продолжает формировать благоприятные условия для инвесторов и совершенствовать экономические институты. Отдельно он отметил сотрудничество с Объединенными Арабскими Эмиратами, в том числе реализацию программы «Правительственные акселераторы».

В завершение Адылбек Касымалиев призвал международных инвесторов активнее рассматривать Кыргызстан как перспективную площадку для вложений, подчеркнув открытость республики к совместным проектам.

Gulf News — одно из крупнейших англоязычных изданий ОАЭ, освещающее экономические и политические темы в странах Персидского залива и Азии.
