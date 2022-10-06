Садыр Жапаров встретился с новым координатором системы ООН в Кыргызстане

Президент Садыр Жапаров принял новоназначенного постоянного координатора системы ООН в Кыргызской Республике Антье Граве. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Антье Граве вручила президенту верительную грамоту. Садыр Жапаров поздравил ее с назначением и поблагодарил систему ООН в Кыргызстане за помощь, оказываемую стране с момента обретения независимости. Он отметил высокий уровень сотрудничества между Кыргызстаном и агентствами ООН, рассказал об институциональных реформах, проводимых в стране.

Президент особо подчеркнул, что Кыргызстан придерживался и готов дальше быть приверженным соблюдению общепризнанных целей и принципов, закрепленных в уставе ООН.

В свою очередь Антье Граве поздравила Кыргызстан с 30-летием членства в ООН и подчеркнула, что это создает уникальную возможность для дальнейшего углубления и расширения сотрудничества. Кроме того, она высоко оценила инициативы Кыргызстана в рамках принятой на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН резолюции об объявлении 2022-го Международным годом устойчивого горного развития, а в Кыргызстане Годом защиты горных экосистем и климатической устойчивости и проведении национальной кампании по посадке деревьев «Жашыл мурас».

Антье Граве подтвердила поддержку ООН в продвижении реформ и программ социально-экономического развития страны под руководством Садыра Жапарова.

В ходе встречи постоянный координатор системы ООН в Кыргызстане выразила соболезнования главе государства в связи с человеческими жертвами в результате конфликта на кыргызско-таджикской государственной границе и подтвердила готовность системы ООН продолжать оказание необходимой и срочной помощи пострадавшим районам Баткенской области.