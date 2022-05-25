Мэр столицы встретился с председателем и лидерами фракций БГК. Обсудили закон

Мэр столицы Эмилбек Абдыкадыров встретился с председателем Бишкекского городского кенеша Куванычбеком Конгантиевым и лидерами фракций БГК. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, на встрече участники обсудили подготовку к очередной сессии горкенеша, которая пройдет завтра, 26 мая, а также вопрос приведения Закона «О статусе столицы» в соответствие с Конституцией и действующим законодательством в сфере местного самоуправления.

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«При обсуждении стороны пришли к единому мнению по содержанию законопроекта. При этом депутаты Бишкекского городского кенеша выразили готовность представить свои предложения и замечания до внесения законопроекта на рассмотрение кабинета министров», — добавили в мэрии.

Напомним, муниципалитет разработал и вынес на общественное обсуждение законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере местного самоуправления. Документ, в частности, значительно урезает компетенцию Бишкекского городского кенеша. Депутаты не смогут объявлять вотум недоверия мэру столицы и его заместителям, контролировать эффективность работы территориальных подразделений государственных органов, иных учреждений, организаций, расположенных в городе.

Лидер фракции «Социал-демократы» столичного горкенеша Кадырбек Атамбаев назвал внесение законопроекта незаконным. Он напомнил, что по статье 85 Конституции правом законодательной инициативы обладают только президент, кабинет министров, 10 тысяч избирателей, депутаты Жогорку Кенеша, Верховный суд и генеральный прокурор по вопросам их ведения. «В этом перечне муниципалитета нет, и нелепа сама подпись мэра под справкой-обоснованием к законопроекту», — сообщил он.

Сама мэрия нарушений законодательства страны не видит. Чиновники утверждают, что внесли проект для общественного обсуждения в соответствии с законодательством. Главная цель документа — приведение Закона «О статусе столицы» в соответствие с Конституцией, действующим законодательством в сфере местного самоуправления и устранение имеющихся пробелов и коллизий. В нем исключены нормы, которые не соответствуют Закону «О местной государственной администрации и органах местного самоуправления».