«Наш приоритет в более широком контексте принимаемых нами мер по климатической тематике — построение зеленой экономики», — заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров на первом экономическом форуме «Европейский союз — Центральная Азия».

По его словам, пандемия COVID-19 только укрепила в мысли, что совместными усилиями страны могут сделать гораздо больше, чем в одиночку. Садыр Жапаров уверен, что сегодняшние значительные преобразования в мире открывают возможность построить созидательные отношения. Он предложил использовать потенциал нашего форума для построения таких партнерских связей.

«Для достижения этой цели у нас имеются все необходимые условия. Мы разделяем задачи по построению более инновационных устойчивых и инклюзивных национальных экономик. Признавая различия в наших стратегиях развития, в то же время мы преобразуем их в сильные стороны. Центральноазиатский регион с каждым годом становится все более привлекательным с точки зрения торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия. Если говорить о цифрах, то, по данным Всемирного банка, в 1993 году ВВП стран Центральной Азии составлял $45 миллиардов, а к 2019-му он вырос в восемь раз и достиг $347 миллиардов. Ожидается, что к 2030 году эта сумма практически удвоится и составит около $610 миллиардов. Таким образом, как ценностные, так и сугубо экономические аспекты подтверждают наличие предварительных условий для выстраивания перспективного сотрудничества со странами Европейского союза», — сказал Садыр Жапаров.

Глава государства напомнил о своем недавнем выступлении на Климатическом форуме в Глазго и обещании, что к 2030 году Кыргызстан ставит своей целью сократить выбросы парниковых газов на 44 процента. Сейчас доля республики в структуре общемировых выбросов ничтожна — лишь три сотых процента. А природа выбросов — не промышленная и связана с непосредственной жизнедеятельностью населения.

«К 2050 году Кыргызстан на платформе «зеленого развития» постарается достигнуть углеродной нейтральности. Локомотивом этой безуглеродной политики станут возобновляемые источники энергии и в первую очередь — гидроэнергетика. Мы намерены поэтапно реализовать проекты по строительству малых и средних гидроэлектростанций с целью полного перевода на электроэнергию промышленной отрасли и сектора жилищно-коммунального хозяйства взамен карбоновых энергоносителей, прежде всего угля и мазута», — заключил Садыр Жапаров.