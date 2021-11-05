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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. Глава СЭЗ «Бишкек» Кудрет Тайчабаров нарушил правила агитации

ЦИК увидела нарушения правил ведения предвыборной агитации в действиях главы СЭЗ «Бишкек» Кудрета Тайчабарова. Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома.

Отмечается, что принято решение направить материалы в администрацию президента для принятия мер в соответствии с законодательством за нарушение правил и порядка ведения предвыборной агитации.

Ранее в рабочую группу по вопросам информирования избирателей и иных субъектов избирательного процесса и правилам агитации поступило сообщение, что при мониторинге Facebook выявили, что 24 октября директор СЭЗ Бишкека Кудрет Тайчабаров опубликовал пост о своей сестре Адинай Мариповой, которая баллотируется на выборы депутатов Жогорку Кенеша от политической партии «Ынтымак».

Отметим, что со дня назначения выборов в ЦИК поступило 34 обращения по нарушениям.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/212760/
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