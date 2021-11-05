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Власть

ГКНБ опубликовал список, кому разрешено пересекать кыргызско-таджикскую границу

Этнические кыргызы, проживающие на территории Таджикистана, могут въезжать на территорию Кыргызстана. Об этом сообщила пресс-служба ГКНБ.

В ведомстве отмечают, что в соответствии с распоряжением кабинета министров от 21 мая 2021 года приостановлен пропуск лиц, товаров и транспортных средств из Таджикистана в пунктах пропуска «Кулунду-автодорожный», «Кайрагач-автодорожный», «Кызыл-Бель-автодорожный», «Бордобо-автодорожный» и «Карамык-автодорожный» до особого распоряжения.

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По данным ГКНБ, через КПП КР на кыргызско-таджикской границе могут пройти только:

— граждане Кыргызстана и Таджикистана, возвращающиеся на родину;

— аккредитованные сотрудники дипломатических представительств КР и РТ, аккредитованные сотрудники международных организаций и их представительств, расположенных на территории КР, а также члены их семей при заблаговременном информировании об их прибытии/убытии через Министерство иностранных дел КР;

— члены делегации иностранных государств и международных организаций при заблаговременном информировании об их прибытии через Министерство иностранных дел КР;

— лица, на которых распространяется действие законодательства КР в области иммиграции этнических кыргызов и предоставления им гарантий, при условии документального подтверждения их родства, а также происхождения товаров и транспортных средств для личного пользования в соответствии с правом Евразийского экономического союза и законодательством КР;

— граждане Таджикистана, товары и транспортные средства, задействованные в реализации проектов «Реабилитация Токтогульской ГЭС», по ходатайству Министерства энергетики и промышленности КР, поступившему в Пограничную службу Государственного комитета национальной безопасности КР;

— граждане Таджикистана, обучающиеся/поступившие на обучение или работающие в образовательных организациях КР, по заранее представленному запросу Министерства образования и науки КР в Пограничную службу Государственного комитета национальной безопасности КР;

— несовершеннолетние дети граждан КР, имеющие гражданство Таджикистана, при условии документального подтверждения родства.

«Пропуск на территорию Кыргызстана гражданам Таджикистана через третьи страны не разрешен», — отмечает ГКНБ.

Напомним, ранее депутат парламента Чынара Урумкалиева сообщила, что из-за закрытия границ этнические кыргызы, проживающие на территории Таджикистана, не могут въезжать на территорию Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/vlast/212755/
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