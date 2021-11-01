Выборы-2021. ЦИК отказалась снять с гонки адвоката Каната Хасанова

ЦИК ответила отказом на требование снять с гонки адвоката Каната Хасанова. Об этом стало известно на заседании Центризбиркома.

По словам заведующей отделом правового обеспечения Центризбиркома Медины Кутбердиевой, в рабочую группу ЦИК поступило коллективное обращение, что Канат Хасанов, являясь доверенным лицом Асыл Талиповой, обманывает людей.

Заявители считают, что Канат Хасанов должен был прекратить адвокатскую деятельность, когда выдвинулся в кандидаты. Однако заявителям объяснили, что законодательство не требует этого.

«Рабочая группа установила, что для отказа в регистрации или ее отмены нет оснований. Поэтому она вынесла вопрос на заседание ЦИК с рекомендацией отказать заявителям», — отметила Медина Кутбердиева.

Напомним, ранее адвокат Канат Хасанов вышел на одиночный пикет к зданию ГУВД столицы с требованием выпустить женщину, подозреваемую в мошенничестве. По его словам, мать шестерых детей необоснованно задержали и водворили в СИЗО-1 Бишкека. На следующий день после митинга Асыл Талипову отпустили под домашний арест. После этого Военная прокуратура задержала начальника УВД Октябрьского района Улана Аалиева, бывшего замначальника следственной службы УВД Талгата Куватбекова и следователя УВД района Айсулуу Рамазан кызы. Всех троих подозревают в применении пыток в отношении задержанной.