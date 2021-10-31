Выборы-2021. 74 процента респондентов намерены прийти на избирательные участки

В предстоящем голосовании на выборах депутатов Жогорку Кенеша, назначенных на 28 ноября, намерены принять участие 74 процента кыргызстанцев. Таковые итоги социологического опроса, который провел Международный республиканский институт (IRI).

По его данным, 20 процентов опрошенных ответили, что на выборы не пойдут. Еще 6 процентов респондентов пока не определились.

При этом 65 процентов участников исследования из числа проживающих в городах пойдут на избирательные участки, 28 процентов отказались голосовать. Из проживающих в селах свой гражданский долг готовы исполнить 75 процентов респондентов, 15 процентов намерены проигнорировать голосование.

Исследование проводилось с 11 по 26 сентября 2021 года методом интервью через мобильные и стационарные телефоны с использованием компьютерных технологий. Выборка составляет n=1 тысяча 209 жителей Кыргызстана в возрасте 18 лет и старше.