Выборы-2021. Шаирбек Ташиев получил письменное предупреждение от ЦИК

ЦИК рассмотрела жалобу, поступившую на кандидата в депутаты Жогорку Кенеша Шаирбека Ташиева.

Ранее, отметим, пользователи Facebook сообщили, что председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев вручил ключи от нового дома семье Муратовых из села Барпы Сузакского района. Заявление было отправлено в координационную рабочую группу Центризбиркома.

Отметим, кандидат-одномандатник по Джалал-Абадскому округу № 14 Шаирбек Ташиев — родной брат Камчыбека Ташиева.

Согласно избирательному законодательству, кандидатам, их близким родственникам, супругу (супруге), представителям кандидата и политических партий с момента назначения выборов и до опубликования их результатов запрещено заниматься благотворительной деятельностью.

Однако милиция в действиях Шаирбека Ташиева нарушений не нашла, как и его брата Камчыбека Ташиева, заметив, что местный бизнесмен Абдимиталип Мамытов и некоторые жители села совместно построили четырехкомнатный дом нуждающейся семье. Камчыбек Ташиев во время передачи жилья новым владельцам находился в районе, его попросили вручить ключи. В Сузакском РОВД заявили, что во время проверки нарушений законодательства не выявлено.

Но публикация была размещена, и в ЦИК посчитали, что это нарушение правил проведения агитации, которая начнется только завтра, 29 октября. Шаирбек Ташиев получил письменное предупреждение. Однако кандидат с таким решением не согласился и заявил, что будет обжаловать в суде.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.