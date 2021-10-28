Выборы-2021. ЦИК не удовлетворила жалобу активиста: «Азаттык» остается в гонке

ЦИК не удовлетворила жалобу гражданского активиста Анарбека Катаганова.

Уточняется, что он требовал снять партию с предвыборной гонки. Активист заметил, что в ходе съезда не был оглашен полностью список кандидатов и в бюллетене он также не был указан целиком. Сам Анарбек Катаганов в перечень претендентов не вошел, хотя ему предложили и он собрал все документы, но в последний момент его вычеркнули.

На заседании Центризбиркома было отмечено, что член ЦИК Чинара Алыбаева была на съезде «Азаттыка». Никаких нарушений при выдвижении списка кандидатов не было установлено. Нет нормы, регламентирующей порядок выдвижения списка и оформления бюллетеней.

Таким образом, Анарбеку Катаганову было отказано. Он с решением не согласился. Список партии избирательная комиссия в итоге зарегистрировала.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.