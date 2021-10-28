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Власть

Марат Иманкулов принял участие в кыргызско-индийском стратегическом диалоге

Секретарь Совета безопасности Кыргызстана, генерал-лейтенант Марат Иманкулов посетил Индию, где принял участие в первом двустороннем стратегическом диалоге между секретариатами Советов безопасности двух стран. Об этом сообщает The Times of India.

The Times of India
Фото The Times of India. Марат Иманкулов на встрече с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом.

Как отмечается, стороны обсудили угрозы и вызовы, стоящие перед обеими странами, а также обстановку в области региональной безопасности, уделяя особое внимание Афганистану.

«Стороны также приветствовали схожесть взглядов по этим вопросам и согласовали шаги по укреплению двустороннего сотрудничества в сфере безопасности между соответствующими органами, в том числе в области борьбы с терроризмом, радикализацией, контроля над оборотом наркотиков и сотрудничества в области обороны», — отмечается в сообщении.

В ходе диалога Марат Иманкулов также встретился с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом.
Ссылка: https://24.kg/vlast/211965/
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