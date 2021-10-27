Обязанности акима Лейлека будет временно исполнять Абдирашит Ташбалтаев

Временное исполнение обязанностей акима Лейлекского района возложено на первого заместителя главы государственной администрации Абдирашита Ташбалтаева. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Там отметили, что аким Лейлекского района Алмазбек Рахманкулов не уволен, а временно отстранен от работы. «Аким отстранен от занимаемой должности до определения результатов выборов депутатов Жогорку Кенеша», — говорится в сообщении.

Напомним, что 23 октября во время пресс-конференции глава государства Садыр Жапаров озвучил информацию об участии одного из акимов в агитации в пользу кандидата в депутаты Жогорку Кенеша.

Сегодня Акылбек Жапаров сообщил, что аким Лейлекского района Алмазбек Рахманкулов отстранен от должности.

Отметим, Садыр Жапаров не раз заявлял, что чиновники, вмешивающиеся в выборы, будут не только уволены, но и привлечены к ответственности.