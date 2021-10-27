18:26
USD 84.79
EUR 98.42
RUB 1.22
Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Обязанности акима Лейлека будет временно исполнять Абдирашит Ташбалтаев

Временное исполнение обязанностей акима Лейлекского района возложено на первого заместителя главы государственной администрации Абдирашита Ташбалтаева. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Там отметили, что аким Лейлекского района Алмазбек Рахманкулов не уволен, а временно отстранен от работы. «Аким отстранен от занимаемой должности до определения результатов выборов депутатов Жогорку Кенеша», — говорится в сообщении.

Напомним, что 23 октября во время пресс-конференции глава государства Садыр Жапаров озвучил информацию об участии одного из акимов в агитации в пользу кандидата в депутаты Жогорку Кенеша.

Сегодня Акылбек Жапаров сообщил, что аким Лейлекского района Алмазбек Рахманкулов отстранен от должности.

Отметим, Садыр Жапаров не раз заявлял, что чиновники, вмешивающиеся в выборы, будут не только уволены, но и привлечены к ответственности.
Ссылка: https://24.kg/vlast/211854/
просмотров: 350
Версия для печати
Материалы по теме
Аким Лейлека Алмазбек Рахманкулов уволен за лоббирование интересов партии
Тендер на покупку внедорожников: президент объяснил, кому нужны авто
Ситуация под контролем. Аким Панфиловского района об отоплении в школе Каинды
Новым акимом Панфиловского района стал Маил Алияскаров
Впервые в Казахстане акимов районов избирают сами местные жители
Впервые в Кыргызстане проведена ротация акимов районов. Комментарий эксперта
Акимы и их заместители будут назначаться только из резерва кадров
Аттестация акимов и их заместителей в Ошской области. Четыре человека не прошли
На вакансию акима Кара-Суйского района претендуют 74 человека
Депутат предлагает наделить акима района дополнительными полномочиями
Популярные новости
Президент прокомментировал возможность размещения американской военной базы Президент прокомментировал возможность размещения американской военной базы
Попытка суицида Садыра Жапарова. Комментарий президента спустя четыре года Попытка суицида Садыра Жапарова. Комментарий президента спустя четыре года
Президент рассказал, почему Камчыбек Ташиев живет в&nbsp;государственной резиденции Президент рассказал, почему Камчыбек Ташиев живет в государственной резиденции
Райымбека Матраимова&nbsp;&mdash; на&nbsp;госслужбу! Комментарий президента на&nbsp;призыв блогеров Райымбека Матраимова — на госслужбу! Комментарий президента на призыв блогеров
Бизнес
Премьер-министр Индии примет участие в&nbsp;климатической конференции в&nbsp;Глазго Премьер-министр Индии примет участие в климатической конференции в Глазго
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; запускает акцию по&nbsp;картам Visa! «Халык Банк Кыргызстан» запускает акцию по картам Visa!
Акция &laquo;Будущее ребенка уже сейчас&raquo; Акция «Будущее ребенка уже сейчас»
До 31 октября погасите долг за газ и не платите пеню До 31 октября погасите долг за газ и не платите пеню
27 октября, среда
18:15
Департамент регистрации населения перестал вести бумажный документооборот Департамент регистрации населения перестал вести бумажн...
18:05
Ремонт приостановлен больше года назад. Глава Минкульта посетил драмтеатры
18:00
Спрыгнувший с восьмого этажа мужчина скончался по дороге в больницу
17:58
Пострадавшим в конфликте с Таджикистаном баткенцам дадут социальное пособие
17:49
Назначены представитель президента в ЖК и глава комиссии по помилованию