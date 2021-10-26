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Власть

Утвержден план по защите интересов государства в судах

Утвержден план срочных мер по повышению эффективности защиты интересов государства в международных арбитражных и иных судебных процессах, а также для снижения потенциала новых арбитражных исков. Об этом сообщает Министерство юстиции.

Отмечается, что необходимость в подобных действиях возникла из-за международных арбитражных исков, инициированных против Кыргызстана. В том числе речь идет и о разбирательствах по проекту «Кумтор».

Комплекс срочных мероприятий включает в себя совершенствование инвестиционного законодательства с акцентом на усиление юрисдикционного иммунитета государства. Предусмотрено внедрение инструментов по оценке качества услуг местных или международных юристов и мониторинга уровня расходов. Кроме того, запланировано развитие местного пула экспертов по арбитражным вопросам для работы с международными юристами, а также анализ и разъяснительная работа с госорганами и госслужащими в группах повышенного риска.

«Реализация плана установит более высокий порог юрисдикционной защиты нашего государства и снизит потенциал новых арбитражных исков против Кыргызстана. Уже начат анализ содержания всех арбитражных процессов, инициированных против республики, изучаются вопросы эффективности юридического представительства и текущий механизм мониторинга качества/расходов. Определены системные причины, которые или создают риски для новых арбитражных исков, или же снижают эффективность судебной позиции КР. Планируется внедрение нового формата взаимодействия с международными консультантами с акцентом на развитие отечественной школы юристов-практиков в вопросах международного права и арбитражного судопроизводства», — рассказали в Минюсте.

Сейчас также рассматривается вопрос развития практики менторства для международных юристов и пула отечественных специалистов, которые будут ассистировать внешним консультантам или самостоятельно вести процессы в рамках определенных арбитражных и иных процессов. Будут проводиться информационные и тренинговые кампании для государственных органов, деятельность которых сопряжена с риском возникновения инвестиционных споров и арбитражных исков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/211658/
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