Выборы-2021. Садыр Жапаров заявил о готовности работать с оппозицией

В государственной резиденции «Ала-Арча-1» прошла пресс-конференция президента Садыра Жапарова. Он отметил, что отчитывается за работу с октября 2020 года до сегодняшнего дня.

Глава государства ответил на вопрос о том, с какими партиями он готов сотрудничать в парламенте седьмого созыва.

«Парламент, каким бы он ни был, свои задачи выполнил, он продлил свою работу на год и принял законы в соответствии с Конституцией. Вчера только последний Закон «О местном самоуправлении» был принят. Этот созыв заканчивает свою миссию, надо сказать, что он хорошо поработал. Я не знаю, какие партии придут в будущий созыв, я не ясновидящий. Я даже не анализировал и не интересуюсь этим вопросом. Сколько бы партий не пришли, пусть даже оппозиционных, я буду с ними работать», — сказал Садыр Жапаров.