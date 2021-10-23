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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. Садыр Жапаров заявил о готовности работать с оппозицией

Фото пресс-службы президента . Пресс-конференция Садыра Жапарова

В государственной резиденции «Ала-Арча-1» прошла пресс-конференция президента Садыра Жапарова. Он отметил, что отчитывается за работу с октября 2020 года до сегодняшнего дня.

Глава государства ответил на вопрос о том, с какими партиями он готов сотрудничать в парламенте седьмого созыва.

«Парламент, каким бы он ни был, свои задачи выполнил, он продлил свою работу на год и принял законы в соответствии с Конституцией. Вчера только последний Закон «О местном самоуправлении» был принят. Этот созыв заканчивает свою миссию, надо сказать, что он хорошо поработал. Я не знаю, какие партии придут в будущий созыв, я не ясновидящий. Я даже не анализировал и не интересуюсь этим вопросом. Сколько бы партий не пришли, пусть даже оппозиционных, я буду с ними работать», — сказал Садыр Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/211421/
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