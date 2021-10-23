Вы как немые. Президент потребовал от кабмина предоставлять в СМИ всю информацию

В государственной резиденции «Ала-Арча-1» проходит пресс-конференция президента Садыра Жапарова. Он отметил, что отчитывается за работу с октября 2020 года до сегодняшнего дня.

Глава государства призвал кабинет министров обеспечить доступ к информации. «Дайте всю информацию всем журналистам. Не надо ничего скрывать. У нас министры как немые. Привыкли избегать ответственности. Потом приходится мне самому выходить и объяснять», — сказал он.

Стоит отметить, что это справедливое замечание. Для чиновников стало нормой игнорировать запросы журналистов. Однако запросы СМИ формируются на основании вопросов граждан, которые поступают в редакции по самым актуальным темам и проблемам, их волнующим.