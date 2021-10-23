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Власть

Президент заявляет о росте показателей внешней торговли

За восемь месяцев 2021 года по всей стране открыли 350 предприятий, на них создано 4 тысячи 776 рабочих мест. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил президент Садыр Жапаров.

По его словам, объем внешней торговли страны вырос на 20 процентов.

«В течение восьми месяцев объем внешней торговли составил $4,4 миллиарда. Со странами ЕАЭС торговля выросла на 26 процентов, составив $2 миллиарда», — сказал Садыр Жапаров.

Он также отметил, что прямые инвестиции за первое полугодие увеличились на 95 процентов и составили $321 миллион.

«Несмотря на пандемию, правительство своевременно выплачивает социальные выплаты. За девять месяцев доходы бюджета выросли на 129 миллиардов сомов, план выполнен на 107 процентов», — добавил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/211385/
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