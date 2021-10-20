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Власть

Регулирование цен на уголь обсудили в парламенте

Кабинет министров ввел регулирование цен на уголь. Об этом на заседании парламента сообщил зампредседателя кабмина Азиз Аалиев.

По его словам, ежедневно с рудника «Кара-Кече» выезжает по 300-400 большегрузных машин с углем. Топливо доставляют на ТЭЦ Бишкека и в регионы.

«Предприятие «Кыргыз комур» старается всех обеспечить углем. К сожалению, в южных регионах стоимость тонны угля составляет 6-7 тысяч сомов. 11 октября Госантимонополия взяла полный контроль на угольных базах, установлены отпускные цены», — сказал Азиз Аалиев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/211070/
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