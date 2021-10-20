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Власть

В Кыргызстане понятие «фасованный товар» хотят узаконить

В Кыргызстане продолжается инвентаризация законодательства. Вносятся изменения в некоторые законы.

В частности, в законодательные акты в области обеспечения единства измерений. Согласно поправкам, вводится понятие «фасованный товар».

Специальные испытания больше в Кыргызстане проводиться не будут, поскольку нет возможности создавать специализированные лаборатории.

Кроме того, в рамках ЕАЭС приняты 10 документов, регулирующих процедуры проверки, утверждение типа средств измерений, метрологическую экспертизу технического регламента. Появляется также статья о предмете надзора.

Принятие этого документа не повлечет дополнительных финансовых затрат из республиканского бюджета.

Проводить анализ регулятивного воздействия также не требуется.
Ссылка: https://24.kg/vlast/210919/
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