В Кыргызстане понятие «фасованный товар» хотят узаконить

В Кыргызстане продолжается инвентаризация законодательства. Вносятся изменения в некоторые законы.

В частности, в законодательные акты в области обеспечения единства измерений. Согласно поправкам, вводится понятие «фасованный товар».

Специальные испытания больше в Кыргызстане проводиться не будут, поскольку нет возможности создавать специализированные лаборатории.

Кроме того, в рамках ЕАЭС приняты 10 документов, регулирующих процедуры проверки, утверждение типа средств измерений, метрологическую экспертизу технического регламента. Появляется также статья о предмете надзора.

Принятие этого документа не повлечет дополнительных финансовых затрат из республиканского бюджета.

Проводить анализ регулятивного воздействия также не требуется.