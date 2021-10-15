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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Кайрат Маматов просит президента обратить внимание на слова Эдиля Байсалова

Член ЦИК Кайрат Маматов просит президента Садыра Жапарова обратить внимание на слова замглавы кабинета министров по социальному блоку Эдиля Байсалова. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, заявление Байсалова о том, что «ни у кого не должно быть сомнений в том, что в следующем созыве парламента будет сформировано большинство, которое поддержит политику главы государства» и речь шла о 45-50 депутатах, можно расценивать как давление на участников избирательного процесса.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/210457/
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