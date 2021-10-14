15:44
USD 84.80
EUR 98.00
RUB 1.18
Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. В каких случаях в одномандатных округах будет повторное голосование

В ЦИК рассказали, в каких случаях по одномандатным округам может пройти повторное голосование.

Уточняется, что избранным депутатом по одномандатному избирательному округу признается кандидат, получивший наибольшее количество голосов избирателей, принявших участие в голосовании именно в этом округе. 

При равном количестве полученных кандидатами голосов избранным по одномандатному избирательному округу считается тот, кто представил раньше по дате и времени полный пакет документов для регистрации.

Вместо выбывших нардепов по одномандатным избирательным округам проводятся новые выборы. Их назначает президент в течение двух месяцев после появления вакантного мандата. В случае выбытия за год либо менее года до истечения срока избрания парламента выборы не проводятся.

В Центризбирком было подано 387 заявлений, потом три кандидата отозвали свои заявления, а еще три отозвали и подали повторно уже как кандидаты от партий.

Таким образом, по одномандатным избирательным округам в депутаты Жогорку Кенеша выдвинулся 381 кандидат (31 женщина и 350 мужчин), из них 379 — в порядке самовыдвижения и 8 — от семи политических партий.
Ссылка: https://24.kg/vlast/210339/
просмотров: 300
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы-2021. Брат Камчыбека Ташиева все-таки идет в депутаты
Выборы-2021. Из 381 выдвиженца по одномандатным округам зарегистрированы пока 42
Любые антиконституционные выступления будут жестко пресекаться — Эдиль Байсалов
Выборы-2021. ЦИК уточнила число выдвинувшихся кандидатов-одномандатников
Выборы-2021. 23 партии уведомили о выдвижении списка кандидатов
Выборы-2021. 387 кандидатов-одномандатников подали заявления в ЦИК
Выборы-2021. Нурбек Мурашев передумал выдвигаться по одномандатному округу
Выборы-2021. Еще семь партий отказались от участия в избирательной кампании
Выборы-2021. Алтынбек Сулайманов отозвал свое заявление из ЦИК
Выборы-2021. Экс-министр сельского хозяйства хочет в парламент
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане прогнозируют банкротство строительного сектора В Кыргызстане прогнозируют банкротство строительного сектора
Частная школа и&nbsp;коттеджи. Чем владеют Алымкадыр Бейшеналиев и&nbsp;его семья Частная школа и коттеджи. Чем владеют Алымкадыр Бейшеналиев и его семья
Депутаты обиделись на&nbsp;своего коллегу Дастана Бекешева. За&nbsp;что? Депутаты обиделись на своего коллегу Дастана Бекешева. За что?
Состав и&nbsp;структуру кабмина сегодня утвердят депутаты. Уже известно о&nbsp;кадрах Состав и структуру кабмина сегодня утвердят депутаты. Уже известно о кадрах
Бизнес
Ради зеленого будущего человечества. Acer представила экологичные новинки Ради зеленого будущего человечества. Acer представила экологичные новинки
Студенты AUCA награждены стипендией KICB Студенты AUCA награждены стипендией KICB
MegaCom расширяет​ сеть 4G​ по&nbsp;всему Кыргызстану MegaCom расширяет​ сеть 4G​ по всему Кыргызстану
Inmobiles MIRS сделает невозможным использование контрафактных смартфонов Inmobiles MIRS сделает невозможным использование контрафактных смартфонов
14 октября, четверг
15:39
Задержан кыргызстанец с поддельными долларами. Подозревается в их изготовлении Задержан кыргызстанец с поддельными долларами. Подозрев...
15:22
Выборы-2021. В каких случаях в одномандатных округах будет повторное голосование
15:04
В Бишкеке задержали директора рынка «Дордой-Дыйкан» Эркина Салымбекова
15:02
Выборы-2021. Брат Камчыбека Ташиева все-таки идет в депутаты
15:02
Предметов много, а уровень обучения самый низкий. Эксперты о школах Кыргызстана