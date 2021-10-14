Выборы-2021. В каких случаях в одномандатных округах будет повторное голосование

В ЦИК рассказали, в каких случаях по одномандатным округам может пройти повторное голосование.

Уточняется, что избранным депутатом по одномандатному избирательному округу признается кандидат, получивший наибольшее количество голосов избирателей, принявших участие в голосовании именно в этом округе.

При равном количестве полученных кандидатами голосов избранным по одномандатному избирательному округу считается тот, кто представил раньше по дате и времени полный пакет документов для регистрации.

Вместо выбывших нардепов по одномандатным избирательным округам проводятся новые выборы. Их назначает президент в течение двух месяцев после появления вакантного мандата. В случае выбытия за год либо менее года до истечения срока избрания парламента выборы не проводятся.

В Центризбирком было подано 387 заявлений, потом три кандидата отозвали свои заявления, а еще три отозвали и подали повторно уже как кандидаты от партий.

Таким образом, по одномандатным избирательным округам в депутаты Жогорку Кенеша выдвинулся 381 кандидат (31 женщина и 350 мужчин), из них 379 — в порядке самовыдвижения и 8 — от семи политических партий.