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Власть

Больше трех десятков. Как независимый Кыргызстан менял премьер-министров страны

Осень 2021 года запомнилась Кыргызстану очередными кадровыми перестановками. Решением президента изменилась структура кабинета министров и частично его состав.

Новым главой кабмина стал Акылбек Жапаров, пообещавший главе государства резкий рост доходов бюджета.

Всего за годы независимости в республике сменилось более 30 глав правительств. Кто-то продержался несколько лет, а некоторые успели посидеть в теплом кресле несколько дней или часов и то с приставкой и. о.

С 2017 по 2020 год сменилось только три премьер-министра — Сооронбай Жээнбеков, Мухаммедкалый Абылгазиев и Кубатбек Боронов. После смены власти вновь начались резкие смены глав кабмина — четыре за год. Уход Садыра Жапарова был понятен. Он планировал стать президентом страны. Также как и недолгий срок руководства правительством Артема Новикова. А вот кандидатура Улукбека Марипова изначально вызывала вопросы у депутатов, общественности, экспертов. Его сняли также неожиданно, как и назначили.
Ссылка: https://24.kg/vlast/210149/
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