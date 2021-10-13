Больше трех десятков. Как независимый Кыргызстан менял премьер-министров страны

Осень 2021 года запомнилась Кыргызстану очередными кадровыми перестановками. Решением президента изменилась структура кабинета министров и частично его состав.

Новым главой кабмина стал Акылбек Жапаров, пообещавший главе государства резкий рост доходов бюджета.

Всего за годы независимости в республике сменилось более 30 глав правительств. Кто-то продержался несколько лет, а некоторые успели посидеть в теплом кресле несколько дней или часов и то с приставкой и. о.

С 2017 по 2020 год сменилось только три премьер-министра — Сооронбай Жээнбеков, Мухаммедкалый Абылгазиев и Кубатбек Боронов. После смены власти вновь начались резкие смены глав кабмина — четыре за год. Уход Садыра Жапарова был понятен. Он планировал стать президентом страны. Также как и недолгий срок руководства правительством Артема Новикова. А вот кандидатура Улукбека Марипова изначально вызывала вопросы у депутатов, общественности, экспертов. Его сняли также неожиданно, как и назначили.