Выборы-2021. 145 человек намерены баллотироваться по одномандатным округам

В ЦИК продолжают поступать уведомления от намеревающихся баллотироваться в Жогорку Кенеш седьмого созыва по одномандатным округам. На сегодня число кандидатов составляет 145 человек.

Среди подавших заявки экс-депутаты ЖК Дамира Ниязалиева (Кочкорский округ № 32), Максат Кунакунов (Ленинский округ № 26). Стало известно, что партия «Социал-демократы» выдвинула сына бывшего президента Алмазбека Атамбаева Сеида по Аламединскому округу. В ЦИК его документы пока не поступили.

Выдвижение кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам заканчивается за 45 календарных дней до дня голосования, то есть до 18.00 13 октября.

Кандидат может быть выдвинут только в одном избирательном округе.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.