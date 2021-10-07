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Власть

В Кыргызстане за пять лет государство не приватизировало ни один объект

Сегодня на заседании парламента депутаты рассматривают законопроект «О приватизации государственной собственности».

Кабинет министров предлагает приватизировать объекты госсобственности, в том числе работающие в конкурентной среде крупных коммерческих компаний, с государственным пакетом акций или предприятия с госдолей.

Председатель Фонда по управлению госимуществом Мирлан Бакиров сообщил, что основная цель законопроекта — эффективное управление. Он отметил, что за последние пять лет государство не занималось приватизацией.

«Сейчас в программе приватизации есть 25 объектов и активов. Идет их поэтапная оценка. По плану в год прибыль должна составлять 300 миллионов сомов, сейчас в госказну поступило 125 миллионов сомов. Конечно, мы можем и больше, но в части электронного портала есть определенные сложности. Готовится новое постановление правительства, где будут предусмотрены новые возможности и послабления для граждан», — сказал Мирлан Бакиров.

Депутат Экмат Байпакбаев предложил в тендерные комиссии по приватизации госсобственности включить представителей правоохранительных органов. Это, по его мнению, позволит исключить криминальные составляющие.
Ссылка: https://24.kg/vlast/209682/
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