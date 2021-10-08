09:00
USD 84.79
EUR 98.03
RUB 1.17
Власть

Минюст предлагает упразднить закон о юбилейных мероприятиях

В Кыргызстане продолжается инвентаризация действующего законодательства. Министерство юстиции предлагает признать Закон «О юбилейных мероприятиях» утратившим силу.

В ведомстве пояснили почему.

Отмечается, что положения документа регламентируют понятийный аппарат, наименование сторон, имеющих право инициировать юбилейное мероприятие, вопросы финансирования и некоторые ограничения в проведении юбилеев. На практике же он ориентирован в основном на торжества в сфере культуры и науки. Однако, согласно статье 7 закона, внести предложение по вопросу празднования памятной даты могут любое министерство, государственный комитет, административное ведомство.

Но цели и задачи документ не регламентирует.

На практике отсутствуют критерии отбора мероприятий для включения в перечень общенациональных юбилеев. А это, по мнению экспертов, несет в себе коррупционный риск и основание для включения в перечень абсолютно любого торжества.

Согласно статье 1 закона, под юбилейными понимаются мероприятия, связанные с празднованием особо значимых исторических событий в жизни народа и государства, дней рождения лиц, имеющих особые заслуги перед народом, государством, человечеством. Юристы задаются вопросом: в части других направлений и сфер деятельности (помимо науки и культуры), деятели которых также потенциально могут иметь заслуги перед обществом (экономика, сельское хозяйство, оборона), можно ли инициировать празднование юбилея?

В 2017 году более 80 из 110 юбилеев были связаны с культурными и научными деятелями (без общенациональных юбилеев), в 2019-м — 14 из 15 (без общенациональных), в 2021-м — 8 из 10 (без общенациональных).

При этом любые торжества обходятся очень дорого: в среднем на проведение одного мероприятия затрачивается около 3-4 миллионов сомов.

Документ предлагают упразднить. Вместе с тем в целях координации празднования юбилейных и памятных дат вопрос может быть отрегулирован на уровне постановления кабинета министров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/209678/
просмотров: 493
Версия для печати
Материалы по теме
Президент: Имя Булата Минжилкиева написано золотыми буквами в нашей истории
50 лет на сцене. К юбилею Анатолия Адали в театре проходит фотовыставка
К юбилею народного артиста Анатолия Адали состоится премьера спектакля
50 лет на сцене. Айтурган Темирова рассказала о работе в «Алых маках Иссык-Куля»
В Кыргызстане начали подготовку к празднованию 120-летия Жусупа Абдрахманова
Подписан Указ «О праздновании 120-летия со дня рождения Жусупа Абдрахманова»
Кусеину Карасаеву 120 лет. В Караколе отпраздновали день рождения лингвиста
В день 95-летия Исторический музей показал архивные фотографии и документы
Депутаты поддержали предложение ограничить проведение юбилейных мероприятий
Юбилей оперного певца Булата Минжилкиева отметят в Кыргызстане концертом
Популярные новости
Дело о&nbsp;захвате власти. Вышли результаты экспертизы аудиозаписи Курсана Асанова Дело о захвате власти. Вышли результаты экспертизы аудиозаписи Курсана Асанова
Зачем солгали? Таджикистан не&nbsp;предлагал Кыргызстану покупать электроэнергию Зачем солгали? Таджикистан не предлагал Кыргызстану покупать электроэнергию
Опросам можно доверять? Как менялся рейтинг Садыра Жапарова и&nbsp;Камчыбека Ташиева Опросам можно доверять? Как менялся рейтинг Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева
На&nbsp;депутата Самата Ибраева и&nbsp;его сына пожаловались в&nbsp;ГКНБ и&nbsp;Генпрокуратуру На депутата Самата Ибраева и его сына пожаловались в ГКНБ и Генпрокуратуру
Бизнес
Услуги &laquo;Айыл Банка&raquo; доступны онлайн и&nbsp;без комиссии в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Услуги «Айыл Банка» доступны онлайн и без комиссии в приложении «Мой О!»
Оформляйте и&nbsp;оплачивайте электронный патент в&nbsp;MegaPay не&nbsp;выходя из&nbsp;дома Оформляйте и оплачивайте электронный патент в MegaPay не выходя из дома
&laquo;Газкомм&raquo;. Будущее за&nbsp;экологически чистым и&nbsp;экономичным топливом «Газкомм». Будущее за экологически чистым и экономичным топливом
&laquo;Газкомм&raquo;. Как обогреть свой дом без лишних проблем «Газкомм». Как обогреть свой дом без лишних проблем
8 октября, пятница
08:44
Дело о беспорядках в октябре 2020-го в Бишкеке рассмотрит Первомайский райсуд Дело о беспорядках в октябре 2020-го в Бишкеке рассмотр...
08:27
Фитосанитарный риск. В Россию из Кыргызстана не пропустили 102 тонны продукции
08:12
Минюст предлагает упразднить закон о юбилейных мероприятиях
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
00:06
Кыргызстанка Мээрим Жуманазарова завоевала золото чемпионата мира по борьбе
7 октября, четверг
23:55
На рынке мобильных телефонов появился Arrows We, который можно мыть с мылом
23:31
NASA впервые протестирует защиту Земли от потенциально опасных астероидов
23:11
Турция планирует открыть в Кыргызстане промышленную зону
22:52
Иностранцы смогут поступать в вузы КР онлайн. Минобразования разработает систему
22:29
Депутат парламента предлагает пересмотреть условия госипотечного кредитования