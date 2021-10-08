Минюст предлагает упразднить закон о юбилейных мероприятиях

В Кыргызстане продолжается инвентаризация действующего законодательства. Министерство юстиции предлагает признать Закон «О юбилейных мероприятиях» утратившим силу.

В ведомстве пояснили почему.

Отмечается, что положения документа регламентируют понятийный аппарат, наименование сторон, имеющих право инициировать юбилейное мероприятие, вопросы финансирования и некоторые ограничения в проведении юбилеев. На практике же он ориентирован в основном на торжества в сфере культуры и науки. Однако, согласно статье 7 закона, внести предложение по вопросу празднования памятной даты могут любое министерство, государственный комитет, административное ведомство.

Но цели и задачи документ не регламентирует.

На практике отсутствуют критерии отбора мероприятий для включения в перечень общенациональных юбилеев. А это, по мнению экспертов, несет в себе коррупционный риск и основание для включения в перечень абсолютно любого торжества.

Согласно статье 1 закона, под юбилейными понимаются мероприятия, связанные с празднованием особо значимых исторических событий в жизни народа и государства, дней рождения лиц, имеющих особые заслуги перед народом, государством, человечеством. Юристы задаются вопросом: в части других направлений и сфер деятельности (помимо науки и культуры), деятели которых также потенциально могут иметь заслуги перед обществом (экономика, сельское хозяйство, оборона), можно ли инициировать празднование юбилея?

В 2017 году более 80 из 110 юбилеев были связаны с культурными и научными деятелями (без общенациональных юбилеев), в 2019-м — 14 из 15 (без общенациональных), в 2021-м — 8 из 10 (без общенациональных).

При этом любые торжества обходятся очень дорого: в среднем на проведение одного мероприятия затрачивается около 3-4 миллионов сомов.

Документ предлагают упразднить. Вместе с тем в целях координации празднования юбилейных и памятных дат вопрос может быть отрегулирован на уровне постановления кабинета министров.