Выборы-2021. В день голосования будет проходить акция «Захвати соседа»

В день голосования 28 ноября будет проходить акция «Захвати соседа». Об этом сообщает ЦИК.

Уточняется, что главам органов местного самоуправления поручено тщательно проработать обеспечение избирательных прав для людей с инвалидностью. В каждой области имеются участки, которые необходимо сделать доступными, установив пандусы.

Пройдет акция гражданской солидарности по содействию участию в выборах людей с инвалидностью «Захвати соседа».

Органам технадзора поставлена задача проверить, соответствуют ли пандусы стандартам, а органам прокуратуры — доступны ли УИК для лиц с инвалидностью.

Поручено обеспечить актуализацию списка отдельных категорий избирателей — в социальных стационарах, военных и пограничных частях, ИВС, СИЗО. Руководству ГСИН поручено своевременно содействовать подследственным, находящимся в камерах, в прохождении биометрической регистрации и документировании.

В ЦИК подчеркнули: запрещается вовлекать работников образования в процесс агитации в поддержку кандидатов и политических партий на выборах депутатов.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.