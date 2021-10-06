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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. Как правильно собирать деньги: ликбез для кандидатов

В ЦИК рассказали правила финансирования избирательных фондов и ответственность за нарушение законодательства.

По данным ведомства, под нарушения, за которые политорганизация или отдельный претендент на мандат могут быть дисквалифицированы, следующие:

  • передачи кандидату, политической партии в целях достижения определенного результата на выборах денежных или других материальных средств в крупных размерах, минуя соответствующий фонд;
  • расходования в целях достижения определенного результата на выборах денежных средств в крупных размерах, не перечисленных в избирательные фонды, в фонды референдума;
  • выполнения оплачиваемых работ, реализации товаров, оказания платных услуг, прямо или косвенно связанных с выборами и направленных на получение определенного результата на выборах либо на выдвижение инициативы проведения референдума, в крупных размерах без оплаты из соответствующего фонда или с оплатой из соответствующего фонда по необоснованно заниженным расценкам;
  • внесения через подставных лиц в крупных размерах пожертвований, запрещенных законодательством, в избирательный фонд. 

Уточняется, что такие деяния наказываются лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью, штрафом или лишением свободы. 

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/209400/
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