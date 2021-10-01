Выборы-2021. Бывший телохранитель Алмазбека Атамбаева собрался в депутаты

В Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов подали уведомления о намерении участвовать в выборах депутатов Жогорку Кенеша по одномандатным избирательным округам 62 самовыдвиженца. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК и напомнили, что уведомления принимаются до 18.00 13 октября.

Среди подавших уведомления есть действующие депутаты Жогорку Кенеша Азизбек Турсунбаев, Саматбек Ибраев и Тазабек Икрамов, бывший депутат и экс-президент аэропорта «Манас» Бактыбек Сыдыков, экс-член ЦИК Атыр Абдрахматова, юрист Нурбек Токтакунов, бывший сотрудник ГКНБ и телохранитель Алмазбека Атамбаева Канат Сагымбаев. Последний, напомним, проходит обвиняемым по делу о событиях в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.