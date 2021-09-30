15:46
USD 84.79
EUR 98.91
RUB 1.17
Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. В ЦИК рассказали, что такое подкуп

В ЦИК рассказали кандидатам и представителям партий, какие их действия будут расцениваться как подкуп.

При этом напомнили: кампания началась с момента назначения даты голосования, то есть с 29 августа.

С этого момента запрещается:

  • выплачивать денежные средства;
  • вручать подарки и иные материальные ценности;
  • проводить льготную распродажу товаров;
  • бесплатно распространять любые товары, за исключением агитационных печатных материалов, значков, футболок, головных уборов, шарфов, содержащих символику политической партии, выдвинувшей список кандидатов, изображение претендента в соответствии с перечнем, утверждаемым Центризбиркомом;
  • предоставлять безвозмездные или на льготных условиях услуги.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/208845/
просмотров: 360
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы-2021. ЦИК Кыргызстана и TikTok будут сотрудничать
Выборы-2021. Бывший госсоветник Курманбека Бакиева баллотируется в депутаты
Выборы-2021. Еще два действующих депутата намерены баллотироваться в парламент
Выборы-2021. В ЦИК рассказали, что не имеет права делать наблюдатель
Алмамбет Шыкмаматов: Кыргызам врагов не надо, они сами себя уничтожат
Выборы-2021. Избирательный участок впервые открылся в Венгрии
Выборы-2021. Подкупа не было: ГКНБ проверил информацию о нарушении партий
Выборы-2021. Среди кандидатов-самовыдвиженцев появилась первая женщина
Выборы-2021. Тазабек Икрамов будет баллотироваться по одномандатному округу
Выборы-2021. В ЦИК поступила первая жалоба о подкупе
Популярные новости
Глава Нацбанка Толкунбек Абдыгулов подал в&nbsp;отставку Глава Нацбанка Толкунбек Абдыгулов подал в отставку
Операция &laquo;Кустурация&raquo;. Кого заставили поделиться миллионами с&nbsp;государством Операция «Кустурация». Кого заставили поделиться миллионами с государством
Дело &laquo;Кумтора&raquo;. Камчыбек Ташиев вылетел в&nbsp;Швейцарию Дело «Кумтора». Камчыбек Ташиев вылетел в Швейцарию
Алмамбет Шыкмаматов: Кыргызам врагов не&nbsp;надо, они сами себя уничтожат Алмамбет Шыкмаматов: Кыргызам врагов не надо, они сами себя уничтожат
Бизнес
&laquo;Банк КЫРГЫЗСТАН&raquo; намерен судиться с&nbsp;бывшим замначальника кассы, нанесшим ущерб «Банк КЫРГЫЗСТАН» намерен судиться с бывшим замначальника кассы, нанесшим ущерб
&laquo;Сбербанк&raquo; и&nbsp;&laquo;Банк КЫРГЫЗСТАН&raquo; подписали соглашение о&nbsp;сотрудничестве «Сбербанк» и «Банк КЫРГЫЗСТАН» подписали соглашение о сотрудничестве
Цифровые министры Кыргызстана и&nbsp;Казахстана встретились на&nbsp;Digital week 2021 Цифровые министры Кыргызстана и Казахстана встретились на Digital week 2021
Премьер-министр Индии принял участие в&nbsp;саммите лидеров &laquo;четверки&raquo; в&nbsp;Белом доме Премьер-министр Индии принял участие в саммите лидеров «четверки» в Белом доме
30 сентября, четверг
15:33
Выборы-2021. ЦИК Кыргызстана и TikTok будут сотрудничать Выборы-2021. ЦИК Кыргызстана и TikTok будут сотрудничат...
15:32
Дорогу в Боомском ущелье будут перекрывать для спуска камней
15:25
Депутат недоволен, что Садыр Жапаров наложил вето сразу на 28 законопроектов
15:14
Водитель маршрутки № 203, вытолкнувший женщину с ребенком, уволен
15:13
«Электрические станции» закупают боевое оружие и патроны