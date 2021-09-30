Выборы-2021. В ЦИК рассказали, что такое подкуп

В ЦИК рассказали кандидатам и представителям партий, какие их действия будут расцениваться как подкуп.

При этом напомнили: кампания началась с момента назначения даты голосования, то есть с 29 августа.

С этого момента запрещается:

выплачивать денежные средства;

вручать подарки и иные материальные ценности;

проводить льготную распродажу товаров;

бесплатно распространять любые товары, за исключением агитационных печатных материалов, значков, футболок, головных уборов, шарфов, содержащих символику политической партии, выдвинувшей список кандидатов, изображение претендента в соответствии с перечнем, утверждаемым Центризбиркомом;

предоставлять безвозмездные или на льготных условиях услуги.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.