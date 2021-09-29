Выборы-2021. ЦИК опровергает заявление Равшана Джеенбекова

В ЦИК опровергли заявление Равшана Джеенбекова о том, что его документы для участия в предстоящих парламентских выборах не принимают.

По данным рабочей группы по приему и проверке избирательных документов, представляемых кандидатами и партиями, доверенные лица кандидата в комиссию не обращались и документы не подавали.

«Слова экс-депутата не соответствуют действительности», — информирует пресс-служба ведомства.

Напомним, сегодня Равшан Джеенбеков заявил, что намерен баллотироваться в депутаты. Однако, по его словам, Центризбирком не принимает у него документы.