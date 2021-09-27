Выборы-2021. В ЦИК поступило еще семь уведомлений от кандидатов-одномандатников

В ЦИК поступили еще семь уведомлений от кандидатов-самовыдвиженцев.

Уточняется, что Каныбек Ганыев намерен баллотироваться по Кадамджайскому округу № 3, Кубанычбек Карыгулов — по Ленинскому округу № 26, Эркинбек Аширбаев — по Сокулукскому округу № 24. Райымбек Абдылдаев пойдет кандидатом по Нарынскому округу № 33. Талантбек Сарбагышев будет баллотироваться по Иссык Кульскому округу № 36. Мирбек Сегизбаев намерен идти по Лейлекскому округу № 1, Уланбек Мадмаров — по Кок-Джарскому округу № 4.

Документы для регистрации кандидаты в депутаты по одномандатному избирательному округу должны представить в ЦИК не позднее чем за 40 календарных дней до дня выборов, то есть до 18.00 18 октября.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.