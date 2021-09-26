Садыр Жапаров обещает наказать чиновников, которые будут вмешиваться в выборы

Перед каждым соответствующим государственным органом будет поставлено строгое требование по обеспечению прозрачности и открытости выборного процесса. Об этом президент страны заявил сегодня, отвечая на вопросы местных жителей Чон-Алайского района Ошской области.

По словам Садыра Жапарова, созданы все условия для того, чтобы в новый созыв парламента пришли именно те, кого изберет сам народ.

«Новый созыв Жогорку Кенеша будет состоять из 90 депутатов. 54 депутата будут избраны по партийным спискам, 36 — из одномандатных округов. В отличие от прошлых выборов, когда избиратели голосовали только за партию, в предстоящих выборах вводится система, когда избиратели голосуют не только за партию, но и отдельно за конкретного кандидата от нее. В случае, если какой-либо государственный служащий будет вмешиваться в выборный процесс, к нему будут незамедлительно приняты строжайшие меры», — заявил Садыр Жапаров.