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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Садыр Жапаров обещает наказать чиновников, которые будут вмешиваться в выборы

Перед каждым соответствующим государственным органом будет поставлено строгое требование по обеспечению прозрачности и открытости выборного процесса. Об этом президент страны заявил сегодня, отвечая на вопросы местных жителей Чон-Алайского района Ошской области.

По словам Садыра Жапарова, созданы все условия для того, чтобы в новый созыв парламента пришли именно те, кого изберет сам народ.

«Новый созыв Жогорку Кенеша будет состоять из 90 депутатов. 54 депутата будут избраны по партийным спискам, 36 — из одномандатных округов. В отличие от прошлых выборов, когда избиратели голосовали только за партию, в предстоящих выборах вводится система, когда избиратели голосуют не только за партию, но и отдельно за конкретного кандидата от нее. В случае, если какой-либо государственный служащий будет вмешиваться в выборный процесс, к нему будут незамедлительно приняты строжайшие меры», — заявил Садыр Жапаров.

Выборы назначены на 28 ноября. 

  
Ссылка: https://24.kg/vlast/208369/
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