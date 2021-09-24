Подписан план с ЕС по реабилитации урановых объектов в Центральной Азии

Подписан новый стратегический мастер-план по реабилитации урановых объектов в Центральной Азии. Об этом сообщает представительство миссии Евросоюза в Бишкеке.

Церемония прошла в Вене на полях 65-й сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ).

Документ подписали представители Кыргызской Республики, Таджикистана, Узбекистана, МАГАТЭ, Европейского Союза (ЕС), Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), а также корпорации «Росатом». Стороны подтвердили свою приверженность координированию работы по реабилитации урановых объектов в Центральной Азии.

Заброшенные участки добычи и переработки урана в регионе угрожают окружающей среде и здоровью местного населения, а также препятствуют экономическому развитию.

Расположение многих таких объектов около рек и водоемов Центральной Азии, а также их подверженность природным катаклизмам создают угрозу экологической катастрофы в регионе.

Для решения этой проблемы в 2015 году ЕС инициировал создание многостороннего инструмента по восстановлению объектов добычи урана в регионе — счета экологической реабилитации для Центральной Азии (ERA). Управление счетом и средствами поручено ЕБРР, поскольку банк имеет опыт надзора за проектами вывода из эксплуатации ядерных объектов в ряде стран. Первыми донорами счета стали Бельгия, Норвегия, Литва, Швейцария, США и Европейский Союз, который выделил 26 миллионов евро в 2016-2019 годах.

При поддержке МАГАТЭ в 2017 году был разработан первый Стратегический мастер-план и отобраны семь приоритетных объектов: Мин-Куш, Шекафтар и Майлу-Суу в Кыргызстане; Янгиабад и Чаркесар в Узбекистане; Истиклол и Дигмай в Таджикистане. Средства в размере 85 миллионов евро требовались для их полной реабилитации. По мере поступления средств осенью 2019 года начались работы в Мин-Куше и Шекафтаре.

Они проведены с опережением графика и завершатся к концу 2021 года. Работы в Майлу-Суу планируется начать в 2022 году так же, как и на объектах в Узбекистане.

По итогам этих работ и с учетом обновления финансовых расчетов, снова с участием МАГАТЭ, разработан новый мастер-план, который и был подписан сторонами 21 сентября. Согласно новой смете расходов, по-прежнему существует дефицит финансирования в размере 40 миллионов евро, что составляет около половины необходимой суммы. Необходим вклад доноров для завершения программы реабилитации. Обновленный мастер-план со всеми расчетами будет опубликован в конце 2021 года.