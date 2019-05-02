Игорь Шестаков: Политики перед выборами решили погреть руки на урановой теме

Депутаты парламента сегодня заслушивают информацию правительства КР о мерах по обеспечению радиационной безопасности населения КР. Кроме того, на общественное обсуждение уже вынесен законопроект о полном запрете на разработку урановых месторождений. Эксперт Игорь Шестаков прокомментировал 24.kg ситуацию вокруг уранового скандала.

Эксперт отметил, сейчас «тема урана и хвостохранилищ получила мощную митинговую раскрутку».

«Вопрос периодически обсуждается в парламенте, и у меня вызывает определенные сомнения, что он не используется в выборных целях политическими силами. Еще раз повторюсь, в 2012 году, когда били в набат, была полная гробовая тишина. А сейчас чуть ли не ежедневно проходят митинги в Бишкеке и не только. Среди участников есть люди, которые приходят по зову души. Но есть подозрения, что модераторами этого процесса стали политики, которым выгодно набирать таким образом очки в период предвыборной ситуации. И этим политикам хочется задать вопрос: как они собираются решать проблему с рекультивацией хвостохранилищ. Этот вопрос надо разрешить, чтобы в дальнейшем не было каких-либо угроз. А не заниматься популизмом», — считает Игорь Шестаков.

По его мнению, сегодня митинговать особо нет причин. «Правительство уже приняло решение приостановить все работы на месторождении, и даже идет речь об отзыве лицензии. Мы все ратуем, чтобы Иссык-Куль оставался жемчужиной не только Кыргызстана, но и всей Центральной Азии. Но митинговые страсти наносят мощнейший удар по туристическому сезону — 2019. Вряд ли туристы будут разбираться в нюансах, приостановлена ли лицензия, просто никто к нам не поедет, надо думать о жителях области, которые только полтора месяца в году могут заработать на туризме. Мы же распугали всех туристов», — добавил он.

«Считаю, что во всей этой шумихе политические силы в преддверие парламентских выборов решили погреть руки на хайповой теме. Вопросами разработки горнорудной отрасли должны заниматься специалисты, только они могут давать оценку возможным угрозам и решать, как выстраивать нашу экономическую политику в сфере горнодобывающей отрасли. Не хочется, чтобы наша страна стала заложником геополитических игр в такой стратегической для страны и градообразующей отрасли как горнодобывающая», — резюмирует эксперт Игорь Шестаков.