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Общество

В Кыргызстане началась экологическая реабилитация урановых объектов

В Шекафтаре прошла церемония начала работ по ликвидации последствий урановой разработки советской эпохи. Об этом сообщили в Европейском банке реконструкции и развития.

В организации отметили, что, несмотря на глобальные потрясения, вызванные пандемией коронавируса, в последние месяцы непрерывно продолжалась подготовка проекта, чтобы обеспечить своевременное начало строительных работ.

«Первые реабилитационные работы будут сосредоточены на закрытии шести шахт в Шекафтаре и перемещении содержимого пяти хвостохранилищ в одно, более отдаленное. Сегодня 70 процентов жителей этого некогда благополучного города, специализировавшегося на разработке урановых залежей, не имеют работы», — сказали в ЕБРР.

Проект финансируется из средств счета экологической реабилитации для Центральной Азии, учрежденного и управляемого ЕБРР по поручению международного донорского сообщества.

Вскоре планируется начать реабилитацию и на других объектах республики. «Она будет проводиться в соответствии со стратегическим мастер-планом, разработанным группой экспертов под эгидой Международного агентства по атомной энергии для объектов в Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане», — добавили в организации.

В ЕБРР напомнили, что Центральная Азия была важным источником урана для бывшего СССР. В могильниках и хвостохранилищах размещен большой объем радиационно опасных материалов. Они представляют собой угрозу для окружающей среды и здоровья населения. Радиоактивному заражению могут подвергнуться грунтовые воды и поверхностные водоемы в этом сельскохозяйственном центре, имеющем ключевое значение для всего региона.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161145/
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