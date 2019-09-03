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Власть

Кыргызстан тратит до 12 миллионов сомов в год на радиационные хвостохранилища

Кыргызстан на охрану радиационных хвостохранилищ в год тратит до 12 миллионов сомов. Об этом на заседании комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию сообщил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

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По его данным, на рекультивацию урановых отходов средства выделяют международные организации.

«Из бюджета Кыргызстана мы выделяем деньги только на охрану. На содержание штата, очистку окружающей территории уходит 8-12 миллионов сомов», — заявил он.

В Кыргызстане 92 радиационных хвостохранилища, большинство из них — в городе Майлуу-Суу.
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